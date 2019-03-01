Новости версия для печати Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов провел в Орле выездное совещание о деятельности ветеринарных служб Обсуждались вопросы обеспечения эпизоотического благополучия, материально-технического обеспечения государственных ветслужб ЦФО, а также результаты внедрения электронной ветеринарной сертификации.



Максим Увайдов напомнил, что для удвоения экспорта сельхозпродукции АПК к 2024 году во исполнение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, отрасли предстоит поддерживать темпы роста поставок на уровне не менее 11% в год. Регионам ЦФО это по силам, ведь по итогам прошлого года экспорт АПК составил 16% от общего объема экспортируемой продукции. В этом году на реализацию госпрограммы по развитию АПК предусмотрено более 300 млрд рублей, благодаря наращиванию финансирования федерального проекта «Экспорт продукции АПК», согласно майскому Указу, а также новому федеральному проекту системной поддержки фермерства и сельхозкооперации.



Правительством Орловской области утвержден план мероприятий по реализации развития агропромышленного комплекса региона до 2024 года, в котором предусмотрено производство животноводства за счет увеличение поголовья молочного и мясного скота, свинопоголовья и птицы в сельскохозяйственных предприятиях региона. Так до 2024 года планируется увеличение молочного поголовья до 100 тыс. голов, путем собственного воспроизводства и покупки племенного скота, до 32 тыс. голов мясных коров, сообщает прес-служба губернатора Орловской области.







Орловское Информбюро

28 февраля 2019 года







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