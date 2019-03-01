За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП

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пятница
1.03.2019
13:49:16
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.
28 февраля в 13:30 водитель, управляя транспортным средством «ГАЗ», следовал по автодороге М-2 «Крым» и на 438 км не предоставил преимущество в движении пешеходу - женщине 1963 г.р., переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на нее наезд, с последующим наездом на опору дорожных знаков. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, не госпитализирована.
28 февраля в 23:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», двигался по автодороге Орел-Тамбов, и в районе 16 км 800 м произошло столкновение с автомобилем «Опель Вектра», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения, госпитализирован.
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