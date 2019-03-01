Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 29 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.



28 февраля в 13:30 водитель, управляя транспортным средством «ГАЗ», следовал по автодороге М-2 «Крым» и на 438 км не предоставил преимущество в движении пешеходу - женщине 1963 г.р., переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на нее наезд, с последующим наездом на опору дорожных знаков. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, не госпитализирована.



28 февраля в 23:20 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», двигался по автодороге Орел-Тамбов, и в районе 16 км 800 м произошло столкновение с автомобилем «Опель Вектра», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения, госпитализирован.





Орловское Информбюро

1 марта 2019 года







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