Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
1.03.2019
13:49:09
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Глава администрации Орла совершил традиционный объезд города

В этот раз Александр Муромский побывал по нескольким адресам в Советском районе города. В зоне внимания были текущие крыши, вывоз крупногабаритного мусора и уборка контейнерных площадок, ремонт дорожного полотна и ливневой канализации.

Вот уже два года жители дома № 36 по улице Салтыкова-Щедрина пытаются заставить исправить результаты капремонта.
Людмила Погудина, жительница дома №36 по ул. Салтыкова-Щедрина: «Результат нулевой, направлено очень много писем, здесь много раз были представители госжилинспекции, они были и одни, и с представителями фонда капремонта, но «воз и ныне там».
У жителей вопрос один, почему никто не может заставить подрядчика устранить брак. Дом - особенный, перекрытия деревянные, любые длительные протечки грозят катастрофическими последствиями. Город обещал вмешаться.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Мы можем выступить и в судебных процессах, и заявителем, и оказать всякую юридическую помощь, если это необходимо».
По другому адресу в центре города та же проблема. Верхние этажи многоэтажки на бульваре Победы уже давно текут внутри, а в этом году потекли и снаружи. Все претензии - к управляющей компании.

Александр Муромский поручил .управляющей компании до понедельника обойти все квартиры, поговорить с собственниками выяснить, где есть проблемы, назвать конкретные сроки и составить акт.

Пообещали в этом году решить и еще одну застарелую проблему - уже на улице Шаумяна. Благоустройство придомовой территории. Асфальтовое покрытие разрушено уже давно и практически полностью. В программу дом вошел, но у жителей настоятельная просьба: прежде чем начать ремонт, разобраться с канализацией, которая постоянно течет и проходит как раз под дорогой.

На Матвеева, 27 оператор по сбору и вывозу мусора никак не может договориться с управляющей компанией, кто должен убирать контейнерную площадку. В итоге - чтобы выбросить отходы, жителям скоро придется надевать болотные сапоги.
Ольга Сидорова, главный юрист ООО «УК «Зелёная роща»: «В рамках договора с перевозчиком у них включены функции уборки места погрузки. Место погрузки это то, куда высыпается при погрузке мусора в мусоровоз».
Александр Муромский пообещал быстро отрегулировать эти вопросы в рабочем порядке.

Быстро урегулировать вопрос на переулке Ягодном у дома № 11 не получится. Жители сразу нескольких домов скоро смогут добраться до мусорных контейнеров только вплавь. Из-за «лежачих полицейских» пути подхода к контейнерной площадке напоминают реку в половодье. Как минимум решено было в ближайшее время сделать отвод воды, а как максимум - устроить ливневую канализацию.

И последний адрес, который посетил глава администрации во время традиционного объезда города, - участок дороги от Октябрьского моста до улицы 8-е Марта. Как заверили чиновники, ямочный ремонт будет сделан в течение следующей недели.


Оксана Гранн
1 марта 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта