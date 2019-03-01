Новости версия для печати Глава администрации Орла совершил традиционный объезд города В этот раз Александр Муромский побывал по нескольким адресам в Советском районе города. В зоне внимания были текущие крыши, вывоз крупногабаритного мусора и уборка контейнерных площадок, ремонт дорожного полотна и ливневой канализации.



Вот уже два года жители дома № 36 по улице Салтыкова-Щедрина пытаются заставить исправить результаты капремонта.

Людмила Погудина, жительница дома №36 по ул. Салтыкова-Щедрина: «Результат нулевой, направлено очень много писем, здесь много раз были представители госжилинспекции, они были и одни, и с представителями фонда капремонта, но «воз и ныне там». У жителей вопрос один, почему никто не может заставить подрядчика устранить брак. Дом - особенный, перекрытия деревянные, любые длительные протечки грозят катастрофическими последствиями. Город обещал вмешаться.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Мы можем выступить и в судебных процессах, и заявителем, и оказать всякую юридическую помощь, если это необходимо». По другому адресу в центре города та же проблема. Верхние этажи многоэтажки на бульваре Победы уже давно текут внутри, а в этом году потекли и снаружи. Все претензии - к управляющей компании.



Александр Муромский поручил .управляющей компании до понедельника обойти все квартиры, поговорить с собственниками выяснить, где есть проблемы, назвать конкретные сроки и составить акт.



Пообещали в этом году решить и еще одну застарелую проблему - уже на улице Шаумяна. Благоустройство придомовой территории. Асфальтовое покрытие разрушено уже давно и практически полностью. В программу дом вошел, но у жителей настоятельная просьба: прежде чем начать ремонт, разобраться с канализацией, которая постоянно течет и проходит как раз под дорогой.



На Матвеева, 27 оператор по сбору и вывозу мусора никак не может договориться с управляющей компанией, кто должен убирать контейнерную площадку. В итоге - чтобы выбросить отходы, жителям скоро придется надевать болотные сапоги.

Ольга Сидорова, главный юрист ООО «УК «Зелёная роща»: «В рамках договора с перевозчиком у них включены функции уборки места погрузки. Место погрузки это то, куда высыпается при погрузке мусора в мусоровоз». Александр Муромский пообещал быстро отрегулировать эти вопросы в рабочем порядке.



Быстро урегулировать вопрос на переулке Ягодном у дома № 11 не получится. Жители сразу нескольких домов скоро смогут добраться до мусорных контейнеров только вплавь. Из-за «лежачих полицейских» пути подхода к контейнерной площадке напоминают реку в половодье. Как минимум решено было в ближайшее время сделать отвод воды, а как максимум - устроить ливневую канализацию.



И последний адрес, который посетил глава администрации во время традиционного объезда города, - участок дороги от Октябрьского моста до улицы 8-е Марта. Как заверили чиновники, ямочный ремонт будет сделан в течение следующей недели.





Оксана Гранн

1 марта 2019 года







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