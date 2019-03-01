Новости версия для печати В орловском онкологическом диспансере прошел День открытых дверей На этот раз на профилактическое обследование были приглашены женщины возраста 60+. Цель – ранее выявление онкологии молочной железы.



Чаще всего к онкологам пациенты обращаются, когда помочь бывает уже слишком поздно. Чтобы хоть немного изменить ситуацию к лучшему, медики совместно с волонтерами программы «Женское здоровье» приглашают гостей на Дни открытых дверей.

Галина Мурадян, зам. главного врача Орловского областного онкологического диспансера по поликлинической работе: «Мы уже несколько лет встречаемся с людьми, которые хотят пройти обследование. Это были приемы у маммолога, гинеколога, общего онколога и уролога». В акции приняли участие 35 женщин элегантного возраста. Им было выполнено маммографическое исследование. Итоги гостьи обсудили с врачами онкологами и маммологами.

Лариса Гришина, пенсионерка: «Я выражаю благодарность этой организации, которая стимулирует нас - женщин, даже мотивирует прийти и проверить свое здоровье. Свое женское здоровье нужно проверять в любом возрасте - как в молодом, так и в пожилом возрасте». Среди пациенток были студентки университета «Золотого возраста» общества «Знания». Они вручили администрации диспансера благодарственное письмо за заботу, а всем волонтерам и участникам акции - ангелов, сделанных своими руками.



Традиция проводить Дни открытых дверей уже дала свои результаты. Некоторые пациентки, участницы акций, обнаружили заболевание на ранней стадии и не позволили ему развиться.





Елена Литинская

1 марта 2019 года







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