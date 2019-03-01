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В Орле состоялась презентация тургеневского ежегодника

Демонстрация книжных новинок, посвященных юбилею писателя, состоялась в рамках заседания Тургеневского общества. Оно прошло под знаком послесловия к юбилею.

На заседании Тургеневского общества речь шла об издательских проектах года, представленных на выставке и обозначивших современный взгляд на творчество классика. Есть среди них издания собственные, как, например, «Тургеневский ежегодник», который музей выпустил совместно с Тургеневским обществом. Есть и столичные издания. Одно из них издание московского литературного музея.

Местные издательства выпустили малоизвестные произведения Тургенева, многие из которых только недавно были переведены на русский язык. В их числе пьеса «Ночь в гостинице Большого кабана». Есть и сувенирная продукция - открытки и календари. В специальном разделе выставки - научные работы сотрудников российских музеев, которые занимаются творчеством писателя.

На заседании наградили юбилейными медалями, выпущенными к 200-летнему юбилею классика, художника Ольгу Сорокину и члена Тургеневского общества Анатолия Кокина - за изучение и сохранение творческого наследия Тургенева.
Анатолий Кокин, член Тургеневского общества: «Я работал над темой "Образ Германии и немецкий язык в творчестве Тургенева». У меня опубликован целый ряд статей, в том числе и в Москве, в сборнике Академии наук».
Украшением мероприятия стали музыкальные номера и спектакль студенческого театра «Ювента» по пьесе Тургенева.


Эва Стасюлевич
1 марта 2019 года

 


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