Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- На что жалуетесь? Рейд по Советскому району показал то, что обычно скрыто от глаз чиновников.



- Что изменится в жизни россиян уже с сегодняшнего дня?



- Послесловие к юбилею. В Орле презентовали тургеневский ежегодник. И не только его.





Вести-Орёл

1 марта 2019 года







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