Новости версия для печати Первый день календарной весны принёс и ряд изменений в законодательстве Они касаются дачников, коммунальщиков и студентов.



Так, например, с 1 марта возобновляется действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». А это значит, что те, кто приобретает первую машину, и семьи с двумя детьми могут рассчитывать на льготное кредитование. Кроме этого, закончилась так называемая «дачная амнистия». А это значит, что все частные дома, о которых отсутствуют сведения в Росреестре, автоматически считаются самостроем. Перестал действовать и упрощенный порядок возведения дачных домиков. Теперь владельцы участков обязаны получать разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. Это касается жилых домов. Для бань, беседок и сараев документы получать не нужно.





Надежда Невматулина

1 марта 2019 года







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