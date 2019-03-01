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ОГАТ им. Тургенева показал «Семейное счастье»

На малой сцене Орловского академического театра имени Тургенева - премьера! Веселый спектакль по произведениям Чехова появился на свет благодаря режиссерской работе народного артиста России Петра Воробьёва. В спектакле заняты всего три актера, которые разыграли сразу две пьесы классика.

Помещик Смирнов (актер Павел Сыромятников), явившийся к молодой вдове за долгом, погружен в повседневные заботы, чужд романтичности, энергичен и полон решимости вернуть свои деньги. Но через несколько часов, столкнувшись с темпераментом и жизнелюбием соседки по имению Поповой (актриса Ольга Форопонова), оказывается не просто влюбленным, а готовым немедленно жениться. Только Чехов в самой непринужденной, забавной и веселой форме мог так ярко написать о том, как важны любовь, молодость, энергия и красота жизни. Режиссер-постановщик спектакля - Петр Воробьев очень бережно отнесся к тексту.
Петр Воробьев, режиссер-постановщик спектакля «Семейное счастье»: «Ни слова не выброшено, все идет, как и написал Антон Павлович. Но актеры ведь современные, и они не углубляются в чеховскую эпоху, а проводим параллель с современностью».
Основой постановки стали пьесы «Медведь» и «Предложение». Они хорошо знакомы зрителям и по школьной программе, и по многочисленным экранизациям. Кто не знаем знаменитую фразу «Чьи воловьи лужки?». Спор переходит в скандал, и пришедший свататься жених упорно бьется с будущей женой за право быть правым, впрочем, не уступает и она. Настоящая сцена из семейных реалий, представленная в виде комедии, веселой шутки, почти водевиля, она все равно несет в себе глубокий чеховский смысл.
Ольга Форопонова, актриса ОГАТ им. И.С.Тургенева: «Это очень глубокая история, и нужно было сохранить в балансе и внутренность, и легкость».
Заслуженный артист России Михаил Корнилов, играет две роли - помещика и слуги. Его образы яркие, чуть гротескные, но все в рамках того, как написал Антон Павлович.
Михаил Корнилов, заслуженный артист России: «Если помните, в 90-е годы Чехова переделывали кто как хотел, а мы строго, четко соблюдали то, что написал Антон Павлович. Это же интересно».
Темперамент женских образов тоже задал классик. Страстно спорить о ерунде или вдруг схватиться за пистолет может только настоящая женщина.

Сценография спектакля принадлежит художнику Полине Мищенко. Благодаря декорациям, чеховские рассказы появляются, как из шкатулки. И сохраняя приметы и слог прошлых столетий ведут прямиком к нам сегодняшним.


Эва Стасюлевич
1 марта 2019 года

 


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