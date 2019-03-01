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Орловский духовой оркестр «Прометей» зажег сердца жюри межрегионального конкурса в Липецке

Детский образцовый духовой оркестр Орловской хоровой школы завоевал там Гран-при.

Это уже второе Гран-при «Прометея». В прошлом году коллектив стал лучшим на международном конкурсе духовых детских оркестров в Воронеже. Теперь в Липецке - снова высшая награда.
Андрей Журин, дирижёр и руководитель детского образцового оркестра «Прометей»: «Конкурс проходил по 3 номинациям: детский оркестр, любительские (самодеятельные) оркестры и муниципальные оркестры. Мы заняли гран-при по итогам всего конкурса». 
На этом конкурсе «Прометей» исполнял три произведения: «Караван» Дюка Эллингтона, «Звенит январская вьюга» Александра Зацепина в аранжировках дирижера, и специально к конкурсу оркестр с эстрадной и джазовой направленностью выучил «Марш славянки» Василия Агапкина.

Духовому оркестру уже 25 лет. Последние пять лет им руководит Андрей Журин. С семи лет он и сам играл в нем - на кларнете, а после окончания Орловского музыкального колледжа и института военных дирижеров вернулся уже руководителем в родной коллектив. И сразу вывел «Прометей» на новый уровень.
Андрей Журин, дирижёр и руководитель детского образцового оркестра «Прометей»: «Пять лет назад, с тех пор как я стал руководителем, мы начали со второго места, потом стали занимать первые места. Мы ездили в Курск, Белгород, Воронеж, Казань, Сочи, Москву, и потихонечку, с каждым годом поднимали свой уровень, и достигли уже Гран-при».
Лидия Осипенко, директор Орловской детской хоровой школы: «Андрей привнес свою энергию и свой взгляд на то, как должен жить и существовать оркестр, и получилась такая история».
Как признаются юные музыканты, в оркестре их привлекают не только интересные аранжировки Андрея Журина, но и сама атмосфера. Поэтому здесь наблюдается преемственность поколений - после окончания хоровой школы музыканты не спешат покинуть коллектив.
Ангелина Ворсина, участница детского образцового оркестра «Прометей»: «Меня привлекает то, что у нас очень уютная атмосфера - именно музыкальная, все люди культурные, добрые, приятно здесь находиться. И мы играем хорошие произведения, которые подбирает нам педагог, он их сам обрабатывает, музыка становится интересней».
Сейчас коллектив готовится к новому конкурсу - международному фестивалю «Спасская башня» в Москве.


Татьяна Тимохина
1 марта 2019 года

 


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