Сегодня международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

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пятница
1.03.2019
20:11:41
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Сегодня международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиковВ орловской библиотеке им. Фета прошла встреча подростков с сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД по Орловской области и представителями наркодиспансера.
Как противодействовать наркоторговле, как вытащить родного человека из беды и самому не встать на эту тропу в никуда - об этом шла речь на встрече. Донести до подростков важную информацию спикеры пытались, рассказывая реальные истории о погибших от наркотиков. Кроме того, учащимся продемонстрировали документальный фильм, рассказывающий о наркозависимости. Темпы роста этого заболевания ужасают, а статистика смертности от наркомании превышает любое существующее заболевание.
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