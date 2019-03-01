Новости версия для печати Сегодня международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков В орловской библиотеке им. Фета прошла встреча подростков с сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД по Орловской области и представителями наркодиспансера.



Как противодействовать наркоторговле, как вытащить родного человека из беды и самому не встать на эту тропу в никуда - об этом шла речь на встрече. Донести до подростков важную информацию спикеры пытались, рассказывая реальные истории о погибших от наркотиков. Кроме того, учащимся продемонстрировали документальный фильм, рассказывающий о наркозависимости. Темпы роста этого заболевания ужасают, а статистика смертности от наркомании превышает любое существующее заболевание.





Татьяна Тимохина

1 марта 2019 года







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