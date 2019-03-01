Новости версия для печати Депутаты Горсовета согласовали поправки в генплан Орла Школу № 51 в микрорайоне «Зареченском» ждет расширение, а для 909 квартала разработают проект нового детского сада.



Орловскую школу № 51 в микрорайоне «Зареченском» ждет расширение. Власти планируют сделать к ней пристройку на 230 мест. Также для этого микрорайона будут проектировать поликлинику и еще одну школу на 1200 мест.



А для 909 квартала в этом году будут разрабатывать проект нового детского сада.





Надежда Невматулина

1 марта 2019 года







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