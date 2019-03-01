Депутаты Горсовета согласовали поправки в генплан Орла

|
пятница
1.03.2019
20:11:48
|
|
Депутаты Горсовета согласовали поправки в генплан ОрлаШколу № 51 в микрорайоне «Зареченском» ждет расширение, а для 909 квартала разработают проект нового детского сада.
Орловскую школу № 51 в микрорайоне «Зареченском» ждет расширение. Власти планируют сделать к ней пристройку на 230 мест. Также для этого микрорайона будут проектировать поликлинику и еще одну школу на 1200 мест.
А для 909 квартала в этом году будут разрабатывать проект нового детского сада.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта