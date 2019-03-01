Новости версия для печати В Нарышкино подвели итоги конкурса «Лица района 2018» За звание лучших боролись учителя и директора предприятий, молодые специалисты и творческие люди сразу трёх муниципальных образований области - Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского.



Конкурсантам было предложено восемь номинаций, среди которых «Дети мечты», «Открытие года», «Щедрое сердце», «Призвание» и другие. Заявки подали больше сотни участников, но жюри в каждой номинации отобрало в каждом районе самого лучшего. Заслуженные награды и подарки победителям вручали депутаты Облсовета, курирующие данные районы.





Надежда Невматулина

1 марта 2019 года







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