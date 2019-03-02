Новости версия для печати Сегодня в Орле стартуют Чемпионат и Первенство ЦФО по кикбоксингу Турнир пройдет на площадке спорткомплекса ТМК «ГРИНН».



Награды окружного турнира разыграют в дисциплинах «лайт» и «поинтфайтинг». Борьба у спортсменов будет проходить в четырех возрастных категориях. В турнире примут участники лучшие спортсмены регионов, выбранные по итогам муниципальных соревнований. Турнир продлится два дня - финальные поединки состоятся в воскресенье, 3 марта.





Анастасия Дорохова

2 марта 2019 года







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