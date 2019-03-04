Новости версия для печати Орловщина готовится к пожароопасному периоду Подготовку ведут спасатели и власти.



По традиции, особое внимание обратят на профилактику пала травы. Для этого организуют патрули в парках, скверах, садах и лесополосах. Отметим, что работа по предупреждению пожаров ведется в течение года. Спасатели уже проинформировали более семи тысяч человек о правилах сжигания сухой травы.





Вести-Орёл

3 марта 2019 года







На главную страницу





