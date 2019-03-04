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Сегодня началась короткая рабочая неделя

Уже в пятницу, 7 марта, будут звучать поздравления в адрес прекрасной половины человечества.

Но перед этим в регионе пройдут праздничные мероприятия – милых дам поздравят первые лица области и Орла. Насыщенная программа запланирована в школах, библиотеках, музеях и театрах – пройдут викторины, тематические уроки, организуют выставки и концерты.



Следующие большие выходные россиян ожидают в мае. На Праздник весны и труда отдыхать мы будем 5 дней.