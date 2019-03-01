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Коротко о главном

- Направо пойдешь - в грязи утонешь, налево - на штраф налетишь. Почему в микрорайоне «Ботаника» до сих пор сражаются за «выход в свет»?





- Вместо кинобудки - смотровая площадка. Как будет выглядеть летняя эстрада Детского парка, и чего хотят сами жители?





- «Не уверен? Не обгоняй!». Дорожные инспекторы вышли на «встречку».





- Кто они - лица района? Сегодня лучших чествовали сразу в трёх районах региона.