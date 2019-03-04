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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 32 ДТП

3 марта в 15 часов женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», следовала по автодороге Орел-Тамбов и в районе 117 км не справилась с управлением, выехала на встречную сторону дороги, где совершила столкновение со встречным автомобилем «ДАФ». В результате столкновения водитель автомобиля «Лада», а так же два пассажира (мужчина 1996 г.р. и женщина 1997 г.р.) получили телесные повреждения, пассажир (мужчина 1992 г.р.) от полученных травм скончался в больнице.

3 марта в 19:10 водитель, управляя автомобилем «Ниссан X-TRAIL» в районе 333 км автодороги М-2 «Крым» допустил наезд на пешехода - мужчину 1963 г.р., который переходил проезжую часть, после чего на пешехода допустил наезд автомобиль «Рено Меган». В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

2 марта в 22:15 водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следовал по ул. Комсомольской и при повороте налево, на пер. Дарвина, произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат», который следовал по ул. Комсомольской прямо. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада Ларгус» (женщина 1986г.р.), получила телесные повреждения, доставлена в ООКБ, не госпитализирована.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

