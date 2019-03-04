Медицина для пациентов: спектр бесплатных услуг по полису ОМС стал шире в 2019 году

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понедельник
4.03.2019
13:13:57
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Медицина для пациентов: спектр бесплатных услуг по полису ОМС стал шире в 2019 годуО том, какую медицинскую помощь можно получить по полису ОМС в 2019 году редакции Орловского информбюро рассказал руководитель ТФОМС Орловской области Роман Федяков.
Роман Петрович, какие направления при оплате медицинской помощи за счет средств ОМС являются приоритетными в этом году?
Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Это, безусловно, онкология. По этому профилю увеличены расходы более чем на 200 млн. рублей. В рамках территориальной программы ОМС установлены объемы медицинской помощи, превышающие федеральный норматив, с учетом высоких показателей смертности от злокачественных новообразований жителей нашей области. Расширилось количество схем лекарственной терапии, используемых при лечении онкологических больных, в том числе с использованием препаратов таблетированной формы.
А как обстоят дела с высокотехнологичной медпомощью? Многие россияне не могут позволить себе получать платные услуги в этом ключе.
Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Расходы на оплату высокотехнологичной медицинской помощи увеличены. Включены в программу 2 новых метода ВМП по профилю «травматология-ортопедия» в части эндопротезирования суставов конечностей и «сердечно-сосудистая хирургия» в части коронарной реваскуляризации миокарда с применением ангиопластики. Также увеличено количество случаев по стентированию коронарных артерий больных с острым коронарным синдромом.
Также предусмотрена оплата дорогостоящего лечения больных вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара БУЗ Орловской области «ГБ им. С. П. Боткина», и больных с хронической почечной недостаточностью препаратами железа и эритропоэтинами в инъекционной форме для профилактики осложнений диализа. Услуги диализа на территории города Орла оказывают БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница» и ООО «Диалам+», на территории городов Мценск и Ливны открыты филиалы ООО «Нефролайн-Орел».
Теперь о диагностике: в амбулаторных условиях за счет средств ОМС предусмотрено проведение тонкокишечной видеокапсульной эндоскопии и замены гастростомы детскому населению, а также комплексное лабораторное обследование при определении показаний и подготовке женщин к процедуре ЭКО, включая обследование мужчины; МРТ, КТ-диагностика, услуги позитронно-эмиссионной компьютерной томографии онкологическим больным.
Много вопросов по поводу проведения ЭКО бесплатно. Какое количество пациенток смогут пройти эту процедуру по полису ОМС в этом году?
Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: В нашем регионе запланированы расходы на проведение экстракорпорального оплодотворения 260 женщинам. Для проведения процедуры ЭКО в случае постановки диагноза «бесплодие» женщинам необходимо обратиться в перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой» и пройти дополнительное обследование. По результатам всех обследований специальная Комиссия на базе Департамента здравоохранения Орловской области составляет акт о возможном проведении ЭКО с предоставлением женщине перечня медицинских организаций, осуществляющих проведение ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования.
Как будет осуществляться реабилитация пациентов медицинских учреждений?
Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Предусмотрены расходы на реабилитацию детей и взрослых. В условиях БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой» функционирует полноценное отделение медицинской реабилитации детей при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, соматических заболеваниях, при поражении центральной нервной системы и другие.
С этого года выделены объемы на детскую реабилитацию при соматических заболеваниях детскому санаторию «Орловчанка».
Медицинская реабилитация взрослых организована в БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», «Мценская ЦРБ», санаториях «Дубрава» и «Лесной». Этот вид медицинской помощи планируется организовать на первом этапе в БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» и «БСМП им. Н. А. Семашко».
Произошел ли в текущем году рост расходов на амбулаторную помощь, в том числе и стоматологическую?
Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Значительно увеличены расходы на оплату профилактических мероприятий, включая проведение диспансеризации взрослого населения по набору исследований один раз в 3 года, один раз в два года и профилактические медицинские осмотры взрослого населения в другие периоды.
При оплате стоматологической медицинской помощи с текущего года за счет средств ОМС включены светоотверждаемые материалы отечественного производства, что позволит обеспечить доступность и повысить качество бесплатных стоматологических услуг. Перечень стоматологических материалов, необходимых для оказания бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС размещен на официальном сайте ТФОМС Орловской области.
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