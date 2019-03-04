Новости версия для печати Уважаемые телезрители! С 4 марта 2019 года произошли изменения в сетке вещания ГТРК «Орёл».



Теперь «Вести-Орёл» будут выходить в эфир по будням: в 5:07, 5:35, 6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:25, 14:25, 17:00 и 20:45 на телеканале «Россия». Подробности смотрите в разделе ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ «Россия»





Вести-Орёл

4 марта 2019 года







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