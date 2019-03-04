Новости версия для печати Праздники в Орле пройдут под охраной Во время масленичных гуляний и празднования Международного женского дня орловские полицейские будут во всеоружии и на посту.



В период торжеств руководящий и личный состав регионального МВД будет дежурить в круглосуточном режиме, а маршруты патрулирования проложат максимально близко к местам массового скопления людей. В целях профилактики силовики обследуют жилой сектор и труднодоступные места, а также проведут беседы с гражданами, состоящими на учете.





Анна Боева

4 марта 2019 года







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