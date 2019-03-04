Новости версия для печати Умелец из Болховского района сохраняет народный промысел - лозоплетение Наш корреспондент встретилась с мастером и узнала некоторые секреты.



Николай Еремин потомственный лозоплетельщик. Этому древнейшему народному промыслу научился в раннем детстве у своего отца, а тот у деда, дед у прадеда. И каждый год заготавливает гибкие прутья на зиму. Чтобы и время скоротать и навыки не утратить. Николай Еремин, лозоплетельщик: «Когда началось сокодвижение, заготавливать лозу нельзя. Лозу готовят, только когда мороз ударит и лист опадет. Можно, конечно, и из летней лозы плести, но она будет болтаться, как меха в гармошке». Небольшую корзинку Николай может сплести за день. Так что все местные жители при плетушках. Для деревенского быта короба и корзины мастер делает из обычной лозы. А было время, когда Еремин создавал и декоративные вещи, и даже мебель. Николай Еремин: «Надо запаривать лозу, потом чистить - это долгая история. Потом изделие морилкой и лаком покрыть можно и будет «конфетка». Я и мебель плел - столы, кресла, но эта специальная лоза, желтая, ее можно узлом завязывать». Свои знания и навыки Николай Еремин с удовольствием готов передать всем желающим - чтобы сохранить этот старинный промысел, да и мир слегка приукрасить.









Татьяна Тимохина

4 марта 2019 года







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