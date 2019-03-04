Новости версия для печати В Орле пройдут два турнира по бадминтону Соревнования запланированы на праздничные выходные.



Соревнования запланированы на 9 марта, они будут проходить параллельно на площадке Легкоатлетического манежа. В 10:00 начнется розыгрыш наград в рамках Первенства среди спортсменов до 19 лет. В 13:00 стартует праздничный турнир, посвященный Международному женскому дню. Заявки на участие можно подать в специальной форме на сайте областной федерации бадминтона.





Анастасия Дорохова

4 марта 2019 года







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