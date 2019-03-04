Новости версия для печати Сегодня утром в аварии, случившейся в Ливенском районе, погибли два человека ДТП было связано с выездом одного из автомобилей на полосу встречного движения.



Около семи часов утра на 121-м километре автодороги Орёл-Тамбов микроавтобус марки «Опель» столкнулся с большегрузом «Рено». Как сообщил полицейским водитель грузовика, уцелевший в аварии, «Опель» начал клониться на встречную полосу постепенно, сигналы подаваемые фарами и клаксоном результатов не дали, дальнобойщик предположил, что водитель микроавтобуса заснул за рулем. Юрий Солопов, инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Ливенский»: «Как поясняет водитель грузового автомобиля, на момент ДТП погодные условия были нормальные - снегопада не было, покрытие дороги было сухим. В результате ДТП водитель и пассажир микроавтобуса погибли».





Иван Суверин

4 марта 2019 года







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