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Встречная полоса – территория риска

Уже второй раз за год орловская Госавтоинспекция начала проводить специализированные рейды по выявлению водителей, выезжающих на встречную полосу движения там, где обгон запрещен. Основное внимание патрули ГИБДД уделяют федеральным автодорогам. На этот раз экипажи ДПС были сосредоточены на самых аварийных участках трассы М-2-Крым.

По наблюдениям инспекторов, запретный маневр через сплошную осевую линию дорожной разметки чаще всего совершают водители легковых автомобилей и микроавтобусов. Особенно если впереди у них оказались фуры и дорожные машины. Как говорят полицейские, аргументы в свое оправдание правонарушители в таких случаях приводят примерно одинаковые - начал маневр на прерывистой, а завершил на сплошной.
 
Бывает, что последствия своего выезда на «встречку» правонарушитель даже не успевает оценить. И, хуже того, покидает этот мир, прихватив с собой несколько ни в чем не повинных людей. Именно такие факты и вынудили инспекторов активнее пресекать обгоны через «сплошную».
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «С начала 2019 году участились ДТП, когда водитель, выезжая на полосу, предназначенную для встречного движения, допускает дорожно-транспортные происшествия. В таких ДТП - наибольшее количество пострадавших, к сожалению, есть и погибшие в этом году. В связи с этим руководством ГИБДД было принято решение о дополнительных рейдовых мероприятиях».
Если вероятность ДТП, угроза гибели и инвалидности нарушителей отрезвляют не всегда, то административные санкции наверняка будут ощутимыми.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «За выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, там, где это запрещено, для водителей предусмотрена административная ответственность либо в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев».
В ГИБДД напоминают: дорога сама по себе - зона опасности, а уж если говорить о полосе встречного движения, то это - территория крайнего риска. И стоят ли сэкономленные минуты возможных последствий, нужно взвесить каждому водителю.





Иван Суверин
4 марта 2019 года

 


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