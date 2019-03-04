Новости версия для печати Заседание правительства Орловской области В повестке два вопроса: сельское хозяйство и безработица. По двум этим направлениям в регионе действуют государственные программы. Одна призвана улучшить качество жизни на селе, другая - обеспечить достойную работу всем желающим.



Ключевой фактор для успешного развития сельского хозяйства на селе - подобающие условия для жизни. Вот их-то и призвана улучшить государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области». В ее рамках строят жилье для работников села, открывают ФАПы, появляются спортивные площадки, но особое внимание стоит уделить, как отметил на заседание правительства глава региона, - дорогам, воде и газификации.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Выделяемые средства должны максимально эффективно использоваться, а целевые индикаторы - выполняться. Для этого уже на этапе подготовки необходимо уделить первостепенное внимание разработке проектной документации, своевременному проведению конкурсных процедур». Как сообщил руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзёнков, в прошлом году на улучшение жилищных условий граждан на селе были направлены средства в размере 24,3 млн рублей. На эти средства было построено и приобретено 2005 квадратных метров жилья в сельской местности. 18 семей получили социальные выплаты.



Если в прошлом году было выделено больше миллиарда, и все деньги освоены, то в этом - вдвое меньше, что, как отметили на заседании, не означает прекращение развития, просто многие направления попали под программу национальных проектов.



Говорили и о безработице. Парадокс в том, что с высшим образованием специалистов много, вот только работы для них нет, зато есть вакансии для рабочих профессий - тут, к сожалению, нет желающих. Большие трудности сфера занятости населения испытывает с людьми в предпенсионном возрасте.

Анатолий Майоров, начальник Управления труда и занятости Орловской области: «Самая сложная для нас сейчас категория это те, кто работает на предприятиях и находится в предпенсионном возрасте. Проблема состоит в следующем: чтобы направить их на переобучение, их нужно оторвать от профессиональной деятельности, и первоначальные затраты должно понести предприятие. Самое сложно - уговорить руководство предприятия направить людей на переобучение». Согласно последним статистическим данным, в регионе 19 тысяч безработных. Лидером оказался Мценск.









Анна Вайсергисер

4 марта 2019 года







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