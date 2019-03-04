Новости версия для печати В этом году Фатневская средняя общеобразовательная школа отметила свое 35-летие Маленькое - всего на 40 учеников - учреждение достойно уважения. Главная достопримечательность здесь - музей, посвященный Великой Отечественной войне. В экспозицию входят экспонаты из личных архивов местных жителей или найденные во время экспедиций.



Историю школы и территории, на которой она стоит, можно узнать из школьного музея. Экскурсии проводят сами дети, они принимают и участие в исследовательских проектах. Этнографическая экспозиция музея не раз была признана лучшей в районе. А в прошлом году военно-спортивный клуб «Возрождение» занял первое место в области, представляя историю этой местности в период Великой Отечественной войны. Эта главная направленность музея, ведь рядом - Кривцовский мемориал. В «долине смерти» с осени 1941-го до лета 1943 года в ожесточенных боях погибли сотни тысяч советских воинов.

Ирина Фандеева, учитель истории Фатневской средней общеобразовательной школы: «Мы проводим очень большую поисково-исследовательскую работу именно по истории Великой Отечественной войны, по истории боев на Кривцовских высотах. До сих пор это еще не до конца открытая тема». Экспонаты, представленные в школьном музее, добыты при проведении раскопок. Скоро поисковый отряд «Костер» снова будет нести здесь вахту памяти. И каждый год к поисковикам подключаются старшеклассники.



Документы из личных архивов местных жителей тоже хранятся в музее.



Также школа оснащена техническим оборудованием по программе «Доступная среда». Хотя из 40 учеников лишь один с ограниченными возможностями. Всего же здесь могут учиться 400 детей, именно на столько рассчитывали 35 лет назад во время строительства. Но сегодня на территории всего Багриновского поселения всего проживает порядка 800 человек.









Татьяна Тимохина

4 марта 2019 года







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