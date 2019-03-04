Новости версия для печати Орловские каратисты привезли с Russian Open Junior Cup медали всех достоинств Соревнования, в которых принимали участие спортсмены со всего мира, проходили в Москве с 22 по 24 февраля.



Первое место на Russian Open Junior Cup завоевал орловец Нарек Мирзоян. Это, кстати, его уже третья победа на этих соревнованиях. Анна Башкарева завоевала серебро, Владислав Якушин - бронзу.





































Юлия Опанасюк

4 марта 2019 года







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