Орловским школьникам рассказали о последствиях наркомании

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понедельник
4.03.2019
23:08:50
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Орловским школьникам рассказали о последствиях наркоманииСотрудники наркоконтроля и представителями наркодиспансера проводят профилактические беседы с молодежью разных возрастов. Накануне встерча с молодежью прошла в библиотеке им. Фета.
Донести до ребят важную информацию спикеры пытались наглядно: с помощью документального фильма и через реальные истории о погибших от наркотиков.
На подобные мероприятия приглашают прежде всего подростков. Это самый уязвимый контингент. Порою по глупости или из-за подростковой бравады рушатся людские судьбы.
Как не стать жертвой психотропных веществ, противодействовать наркоторговле, как вытащить родного человека из беды? Об этом шла речь на встрече. То, что наркотики способны превратить в ад жизнь не только самих наркоманов, но и их близких, - не секрет.
Сотрудники библиотеки подготовили выставку литературы по этой тематике. Молодые люди записали телефоны доверия, позвонив по которым, в любой момент можно обратиться за помощью и сообщить важную информацию.
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