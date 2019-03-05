Новости версия для печати На приём к следователю Орловцы могут лично сообщить о правонарушениях руководителю регионального следственного комитета Анатолию Щурову.



Прием граждан происходит в здании СК по адресу: ул Комсомольская, дом 231, с 9 до 12 часов сегодня, 7 марта и после праздничных выходных. Для удобства орловцев действует интернет-приемная, страничка комитета в соцсетях и телефон доверия 8(4862) 73-29 -75





Мария Семак

5 марта 2019 года







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