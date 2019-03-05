Новости версия для печати Орловцы стали чаще обращаться к ипотечному кредитованию Такой вывод можно сделать на основе данных Россреестра.



Так, за 2018 год жители города заключили чуть более семнадцати тысяч соглашений. А в 2017 году число ипотечных договоров приблизилось к отметке в тринадцать тысяч. Рынок вторичного жилья за аналогичный период вырос вдвое – с четырнадцати до двадцати восьми тысяч актов купли-продажи и мены.





Мария Семак

5 марта 2019 года







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