Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
5.03.2019
19:42:53
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловцы могут принять участие в обсуждении дизайн-проекта благоустройства сквера генерала А.П. Ермолова

Проект предполагает изменение функционального зонирования, ограничение транспортных потоков автомобилей, в результате чего будет создана единая пешеходная зона от ул. Ленина до ул. Комсомольской.

Трамвайные пути получат ряд конструктивных изменений. Для обеспечения безопасности людей было принято решение поднять трамвайные пути относительно проезжей части и организовать пешеходные переходы, оборудованные пандусами. Предложено также использовать озеленение трамвайных путей, чтобы уменьшить уровень вибрации и увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия.

Планировочная схема сквера направлена на максимальное сохранение исторического облика и создание симметрии в структуре. Основной доминантой территории служит памятник генералу А.П. Ермолову.
Чтобы лучше видеть его с разных сторон, планируется изменить расположение деревьев, а также совместить основные осевые линии памятника и организации территории. Согласно проекту, основную доминанту сквера подчеркнет пешеходный (сухой) фонтан, расположенный перед памятником. Контур фонтана также повторяет структуру сквера.

Что касается парковки на переулке Воскресенском, то она получит свое логическое развитие и объединит пешеходные зоны перед историческим факультетом ОГУ и сквером генерала А.П. Ермолова.

На части парковки у сквера расположится зона отдыха, предназначенная для кратковременного пребывания людей. Данная зона разделит потоки людей и послужит посадочным модулем для зрителей лазерного шоу фонтана во время представления.

Основная идея организации территории заключается в создании комфортной и безопасной среды с дополнительными точками притяжения людей, правильной зональностью территории и, как следствие, повышения качества благоустройства, сообщает сайт городской администрации.


Орловское Информбюро
5 марта 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта