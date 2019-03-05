Новости версия для печати Орловцы могут принять участие в обсуждении дизайн-проекта благоустройства сквера генерала А.П. Ермолова Проект предполагает изменение функционального зонирования, ограничение транспортных потоков автомобилей, в результате чего будет создана единая пешеходная зона от ул. Ленина до ул. Комсомольской.



Трамвайные пути получат ряд конструктивных изменений. Для обеспечения безопасности людей было принято решение поднять трамвайные пути относительно проезжей части и организовать пешеходные переходы, оборудованные пандусами. Предложено также использовать озеленение трамвайных путей, чтобы уменьшить уровень вибрации и увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия.



Планировочная схема сквера направлена на максимальное сохранение исторического облика и создание симметрии в структуре. Основной доминантой территории служит памятник генералу А.П. Ермолову.

Чтобы лучше видеть его с разных сторон, планируется изменить расположение деревьев, а также совместить основные осевые линии памятника и организации территории. Согласно проекту, основную доминанту сквера подчеркнет пешеходный (сухой) фонтан, расположенный перед памятником. Контур фонтана также повторяет структуру сквера.



Что касается парковки на переулке Воскресенском, то она получит свое логическое развитие и объединит пешеходные зоны перед историческим факультетом ОГУ и сквером генерала А.П. Ермолова.



На части парковки у сквера расположится зона отдыха, предназначенная для кратковременного пребывания людей. Данная зона разделит потоки людей и послужит посадочным модулем для зрителей лазерного шоу фонтана во время представления.



Основная идея организации территории заключается в создании комфортной и безопасной среды с дополнительными точками притяжения людей, правильной зональностью территории и, как следствие, повышения качества благоустройства, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

5 марта 2019 года







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