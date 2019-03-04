Новости версия для печати Жительница Орла отсудила 270 тысяч рублей у продавца квартиры Поводом к иску послужили выявленные строительные недостатки, которые бывший собственник обязался устранить, но этого не произошло.



Как сообщается на сайте областного суда, продавец - он же профессиональный риелтор - в ходе заседания сообщил, что недостатки в квартире возникли по вине застройщика. Но судебная коллегия постановила, что в этом случае в силу вступает закон о защите прав потребителей. Теперь продавец должен возместить покупателю расходы на исправление недостатков, выплатить компенсацию и штраф.





Надежда Невматулина

4 марта 2019 года







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