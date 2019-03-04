Новости версия для печати В Орле начали реализовывать президентскую программу «Стратегия ноль» Программа направлена на достижение нулевого показателя смертности при ДТП. К 2030 году российские дороги должны стать одними из самых безопасных в мире. Сегодня в орловском центре медицины катастроф организовали мастер-класс по оказанию первой медпомощи пострадавшим в ДТП.



11% россиян, получившие травмы в ДТП, позже из-за них погибают. Если бы им была оказана первая медицинская помощь, эта цифра была бы гораздо ниже, отмечают специалисты. Именно поэтому крайне важно уметь делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и другие реанимационные мероприятия.

Анатолий Крючков, зампред орловского Облсовета: «В связи с распространенностью автомобильного транспорта, интенсивностью движения это может случить с любым в любое время. Поэтому и водители должны быть подготовлены и обеспечены аптечками, и те, кто приезжает первыми к месту ДТП, - сотрудники ГАИ, МЧС - тоже должны уметь оказывать первичную помощь». Мастер-класс по оказанию первой медпомощи при ДТП дал старт целой череде учебно-тренировочных мероприятий. Они пройдут в нашем регионе под эгидой «Стратегии ноль». Согласно ей к 2024 году смертность в автомобильных авариях должна снизиться в 3,5 раза, а к 2030-му и вовсе достигнуть нулевого показателя. Работа над поставленной задачей уже ведётся на всех уровнях.

Лариса Удалова, зампред орловского Облсовета: «Было заседание круглого стола в Совете Федерации, и мы там обсуждали эти вопросы. Водитель, который неоднократно попадает под штрафы, должен обязательно пересдавать экзамены. Это даст возможность снизить аварийность на наших дорогах». Что же касается навыков оказания первой медицинской помощи, то развивать их нужно со школьной скамьи, отметили народные избранники. Но если это время упущено, то приобрести их может любой желающий в центре медицины катастроф на специальных курсах.









Антон Киселёв

4 марта 2019 года







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