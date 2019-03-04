Новости версия для печати В минувшее воскресенье в Ахтырском кафедральном соборе Орла митрополит Антоний отслужил прощальную литургию По признанию архипастыря, за прошедшие годы паства стала для него родными сыновьями и дочерьми. Митрополит Антоний возглавлял Орловскую епархию, а затем митрополию с 2011 года. В начале 2019 года он подал прошение о почислении на покой в связи с 75-летием. Священным синодом было принято решение удовлетворить прошение. На прощальном Богослужении, вместе с сотнями орловцев, побывала и наша съемочная группа.



На воскресной службе в Ахтырском кафедральном соборе собралось столько прихожан, как бывает в большой православный праздник. У многих в руках цветы, и этот день действительно был особенным, наполненным светлой грустью - прощальная литургия митрополита Антония.



Архиепископ Антоний была назначен на Орловскую кафедру в 2011 году. До этого он служил в Енисейской епархии. При нем в 2014 году была образована митрополия, включающая в себя Орловскую и Ливенскую епархии. В том же году Антоний был возведен в сан митрополита. За годы его служения на Орловщине на треть возросло количество приходов, удвоилось количество монастырей - теперь их в области 10. Его проповеди звучали не только в храме, все эти годы на нашем телеканале выходила передача «Слово о Вечном».



Во время прощальной службы митрополиту были переданы поздравления от 11-й дивизии подводных лодок Северного флота и лично от экипажа крейсера «Орел». Осенью 2017 года к владыке обратилась инициативная группа с просьбой поддержать размещение на борту атомной подводной лодки «Орел» походного иконостаса. По благословению архипастыря, Орловская епархия провела сбор средств на создание иконостаса, и в ноябре 2018 года святыня отправилась к месту базирования подводных лодок Северного флота, с которым митрополит, кстати, тоже имеет определенную связь - его родной брат проходил там службу.



Слова благодарности прозвучали и от губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «При Вас появилась Орловская митрополия, начали строиться новые храмы, стали реставрироваться старые. Я уверен, что мы не прощаемся, мы начинаем другую работу и жизнь. Я благодарен вам, что Вы наставляли меня на путь истины, благословляли на работу. И я дальше буду вместе с Вами эту работу вести». На прощальной литургии владыка поблагодарил паству за семь лет совместного служения Богу.



Решением синода от 26 февраля 2019 года митрополит Антоний почислен на покой, по собственному прошению. Местом прибывания владыки определен город Орёл.



На прощальной литургии владыка поблагодарил паству за семь лет совместного служения Богу.









Татьяна Дьяконова

4 марта 2019 года







На главную страницу





