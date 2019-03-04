Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Аварийный Орёл-Тамбов. С начала года на Орловщине зафиксировано десятое ДТП с летальным исходом.



- Стратегия ноль. Как спасти человека до прибытия «неотложки»?



- Имущество «Дормаша» выставили на торги.



- Прощальная литургия митрополита Антония собрала сотни прихожан.



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Вести-Орёл

4 марта 2019 года







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