Орловские борцы - триумфаторы Первенства России среди глухих

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вторник
5.03.2019
19:42:33
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Орловские борцы - триумфаторы Первенства России среди глухихМедали разыгрывались параллельно в вольной и греко-римской борьбе.
По итогам национальных турниров, состоявшихся во Владимире в активе сборной Орловской области шесть наград. Золотой дубль оформил Артем Платов, две бронзы завоевал Артем Жарких. В Первенстве России по вольной борьбе Евгений Россихин выиграл серебряную награду, в греко-римской – стал четвертым. Также в шаге от пьедестала почета остановился и Зураб Оздоев. Успехи орловцев позволили сборной команде региона завоевать третье общекомандное место.
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