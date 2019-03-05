Новости версия для печати Орловские борцы - триумфаторы Первенства России среди глухих Медали разыгрывались параллельно в вольной и греко-римской борьбе.



По итогам национальных турниров, состоявшихся во Владимире в активе сборной Орловской области шесть наград. Золотой дубль оформил Артем Платов, две бронзы завоевал Артем Жарких. В Первенстве России по вольной борьбе Евгений Россихин выиграл серебряную награду, в греко-римской – стал четвертым. Также в шаге от пьедестала почета остановился и Зураб Оздоев. Успехи орловцев позволили сборной команде региона завоевать третье общекомандное место.





Анастасия Дорохова

5 марта 2019 года







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