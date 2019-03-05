Новости версия для печати Определились соперники ФК «Орел» по Третьей лиге По информации союза Федераций футбола «Центр», на данный момент подтверждение получены от 11 команд. Десять из них выступали в лиге в прошлом сезоне.



Это «Металлург-ОЭМК» (Старый Оскол), «Атом» (Нововоронеж), «Локомотив» (Лиски), «Елец» (Елец), «Тамбов-М» (Тамбов), «Авангард-М» (Курск), «Спартак» (Россошь), «Орёл» (Орёл), «Факел-М» (Воронеж) и «Металлург-М» (Липецк). Новичком турнира станет команда «Волжский», представляющая Волгоградскую область. Отмечается, что заявочная кампания в сезон стартует 5 апреля. Предварительный старт Первенства Союза федераций футбола «Центр» запланирован на 27 апреля.





Анастасия Дорохова

5 марта 2019 года







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