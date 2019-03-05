Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил телесные повреждения, два человека погибли.



4 марта в 7 часов водитель управлял автомобилем «Опель Виваро», следовал по автодороге «Орел-Тамбов», в районе 120 км выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Рено Магнум», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» и его пассажир (женщина 1959 г.р.) скончались на месте ДТП. 4 марта в 21:05 водитель, управляя автомобилем «Рено Симбол» двигался по ул.Октябрьской, и в районе д.128 произошел наезд на пешехода (мужчину 1975 г.р.), который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в травматологическое отделение больницы им. Семашко.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области









Орловское Информбюро

5 марта 2019 года







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