Новости версия для печати В Орле прошли Чемпионат и Первенство ЦФО по кикбоксингу В окружном турнире медали разыгрывались в дисциплинах «лайт-контакт» и «поинтфайтинг».



Из 93 участников от Орловской области более полусотни спортсменов поднимались на пьедестал почета. В копилке сборной нашего региона оказалось 15 золотых, 20 серебряных и 18 бронзовых наград. 35 призеров Первенства ЦФО получили право выступить на Чемпионате и Первенстве России. Соревнования состоятся с 23 по 28 апреля в Самаре.





Анастасия Дорохова

5 марта 2019 года







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