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Сегодня стало известно о кадровых перестановках в Орловском правительстве

Напомним, Татьяна Анатольевна - опытный педагог. Долгое время она руководила орловским лицеем номер 22. Должность руководителя департамента ей была предложена в 2015 году на тот момент губернатором Орловской области Вадимом Потомским.

Среди явных успехов орловского образования за эти четыре года можно отметить уверенно высокий балл орловских выпускников по результатам ЕГЭ в масштабе всей страны, победу орловского воспитателя во Всероссийском конкурсе и успешное проведение в нашем регионе финала конкурса «Воспитатель года России». Кто далее будет руководитель региональным образованием - вопрос пока открытый.