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В Хотынецком районе прошла масштабная командно-штабная тренировка

В учения вовлекались не только спасатели и коммунальщики, но и руководители всех уровней, которым надлежало выработать оптимальные решения в соответствии с поступившими вводными.

По замыслу учений очагом ЧС являлся жилой многоквартирный дом, где при взрыве бытового газа обрушился подъезд и начался пожар.

В целом, действия районного звена ГО получили положительную оценку регионального главка МЧС. Недочеты, выявленные в ходе тренировки, разберут и проанализируют.