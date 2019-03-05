В Хотынецком районе прошла масштабная командно-штабная тренировка

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вторник
5.03.2019
19:41:50
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В Хотынецком районе прошла масштабная командно-штабная тренировкаНа профессиональную пригодность были проверены все экстренные службы.
В учения вовлекались не только спасатели и коммунальщики, но и руководители всех уровней, которым надлежало выработать оптимальные решения в соответствии с поступившими вводными.
По замыслу учений очагом ЧС являлся жилой многоквартирный дом, где при взрыве бытового газа обрушился подъезд и начался пожар.
В целом, действия районного звена ГО получили положительную оценку регионального главка МЧС. Недочеты, выявленные в ходе тренировки, разберут и проанализируют.
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