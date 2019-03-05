Новости версия для печати Губернатор Орловской области провел рабочую встречу с региональными омбудсменами Были подведены итоги отчетов за 2018 год, а также обсуждались вопросы взаимодействия аппаратов Уполномоченных и органов исполнительной власти.



По сравнению с 2017 годом число жалоб к уполномоченным значительно сократилось. По правам человека большая часть вопросов касалась ЖКХ - 24 %, социальной защиты -22%, здравоохранения -15%. Также отмечено, что в 2018 году большое число обращений поступали от орловцев, проживающих на селе, их интересовали надбавки к пенсии работникам сельского хозяйства, проработавшим в отрасли не менее 30 лет, сейчас это 25 процентов. Уполномоченный по правам потребителя в Орловской области рассказал, что представители бизнеса часто обращаются к нему с вопросом о задержке по исполнению муниципальных и государственных контрактов. Уполномоченный по правам ребенка в регионе отметил, что в числе приоритетных направлений его работы - решение жилищных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Представление этого отчета это по сути сверка часов. Судя по тому, что сделано за год, можно сказать, что сделано не все, что нужно было сделать до конца, но при этом определенные позитивные сдвиги есть. И я благодарен за эту кропотливую работу, потому что сегодня, когда люди чего-то не знают либо не получают помощи, они идут к омбудсменам по профильным направлениям, и я рад, что сегодня сложилась ситуация, при которой ни органы местного самоуправления, ни органы государственной власти ни при каких обстоятельствах не отказывают».





Всеволод Трифонов

5 марта 2019 года







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