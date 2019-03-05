Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
5.03.2019
19:41:56
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Губернатор Орловской области провел рабочую встречу с региональными омбудсменами

Были подведены итоги отчетов за 2018 год, а также обсуждались вопросы взаимодействия аппаратов Уполномоченных и органов исполнительной власти.

По сравнению с 2017 годом число жалоб к уполномоченным значительно сократилось. По правам человека большая часть вопросов касалась ЖКХ - 24 %, социальной защиты -22%, здравоохранения -15%. 
 
Также отмечено, что в 2018 году большое число обращений поступали от орловцев, проживающих на селе, их интересовали надбавки к пенсии работникам сельского хозяйства, проработавшим в отрасли не менее 30 лет, сейчас это 25 процентов. 
 
Уполномоченный по правам потребителя в Орловской области рассказал, что представители бизнеса часто обращаются к нему с вопросом о задержке по исполнению муниципальных и государственных контрактов. 
 
Уполномоченный по правам ребенка в регионе отметил, что в числе приоритетных направлений его работы - решение жилищных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Представление этого отчета это по сути сверка часов. Судя по тому, что сделано за год, можно сказать, что сделано не все, что нужно было сделать до конца, но при этом определенные позитивные сдвиги есть. И я благодарен за эту кропотливую работу, потому что сегодня, когда люди чего-то не знают либо не получают помощи, они идут к омбудсменам по профильным направлениям, и я рад, что сегодня сложилась ситуация, при которой ни органы местного самоуправления, ни органы государственной власти ни при каких обстоятельствах не отказывают».



Всеволод Трифонов
5 марта 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта