Новости версия для печати Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Троснянского района О преступлении стало известно накануне.



Тело убитого с огнестрельным ранением было обнаружено в частном доме на территории села Никольское. Погибшему было 60 лет. В настоящее время следователи и троснянская полиция проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на розыск преступника. К настоящему моменту известно, что в доме убитого отсутствуют следы борьбы и грабежа, а сам хозяин был застрелен в прихожей, вероятно, в тот момент, когда открыл дверь злоумышленнику. Ведутся опрос соседей и поиск возможных очевидцев.





Иван Суверин

5 марта 2019 года







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