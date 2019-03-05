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Совещание в администрации города Орла

Ремонт асфальта на мосту Дружбы завершен. А вот качество работ еще предстоит выяснить. Сегодня на объекте работает специальная комиссия. Это информация прозвучала сегодня утром на планёрке в мэрии. Власти пообещали вести общественный контроль за ходом ремонта.

«Работы на мосту Дружбы закончатся 1 марта» - так на прошлом совещании отчитывались представители управления городского хозяйства и транспорта. Правда, 1 марта какого года - не уточнили. Ремонт продолжается и по сей день. Литой асфальт уложен, но качество его еще предстоит проверить.
Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г.Орла: «Поскольку это было предписание ГАИ, то их специалисты будут обследовать и выносить свое заключение».
Комиссия должна проверить качество асфальта сегодня.

В УКХ говорят: работы на этом участке ведутся по откорректированному графику. Новые балки в Орел доставлены в полном объеме. Но претензий к подрядчику меньше не стало. Светлана Балашова сообщила, что за срыв сроков первого графика производства работ подрядчику РГС предъявлены штрафные санкции на сумму 366 тыс. рублей, в связи с отсутствием защитного экрана под пролетами моста — еще 100 тыс. рублей. Срок добровольного погашения штрафа на более крупную сумму истек, поэтому УКХ готовит документы для передачи в суд.

Кран для установки новых балок прибудет к 10 апреля. Работы начнутся не раньше мая. Мэр Орла Василий Новиков выразил свое беспокойство относительно сроков. Успеют ли?
Василий Новиков мэр г. Орла: «Мы прекрасно понимаем, какой масштаб освоения оставшихся средств нужно сделать максимум до 1 ноября. Поэтому тот график, который сегодня был озвучен, необходимо внимательно посмотреть и дать свои предложения».
Транспортная тема сейчас обсуждается менее активно. Количество жалоб, связанных с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте, значительно сократилось, а те перевозчики, кто свой рабочий день заканчивают раньше положенного срока, получили претензии.

«Спецавтобаза» к весне готова - об этом доложил директор предприятия Александр Байдак. По его информации, ведутся плановые работы, хотя в связи с таянием снега количество коммунальной техники на улицах уменьшается.
Александр Байдак директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «За сутки было вывезено 430 кубов снега, израсходовано 28 тонн песко-соляной смеси. Ночью работала 21 единица техники, сегодня днем работали 28 единиц».
Первый замглавы администрации Олег Минкин поручил уделить особое внимание уборке сугробов, которые затрудняют сток воды в ливневые канализации.




Юлия Опанасюк
5 марта 2019 года

 


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