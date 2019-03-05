Новости версия для печати По числу исполненных судебных актов приставы Орловщины оказались на втором месте в ЦФО Сегодня итоги своей работы за 2018 год на расширенной коллегии подвело областное управление федеральной службы судебных приставов.



В 2018 году общее количество находившихся в работе исполнительных документов у орловских приставов составило 396 тысяч. При этом каждый из сотрудников в среднем за один день оканчивал по шесть исполнительных производств. В итоге по числу исполненных судебных актов приставы Орловщины оказались на втором месте по Центральному федеральному округу.

Михаил Смирнов, руководитель УФССП по Орловской области: «Сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями по всем категориям исполнительных документов, фактически и частично погашенных составила 2 млрд 373 млн 681 тыс. рублей. Как и в предыдущие годы, положительной динамикой характеризуется работа управления по взысканию денежных средств в консолидированный бюджет Российской Федерации. В 2018 году взыскано 917 млн 435 тыс. рублей».





Иван Суверин

5 марта 2019 года







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