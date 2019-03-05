Новости версия для печати Война лишила их родины Теперь они привыкают к мирной жизни. Мы продолжаем рассказывать о переселенцах. Как их приняла Орловщина, и чем они сегодня занимаются?



Дмитрий Щербаковский признается: верить в то, что на его родной Донбасс вернётся мир, становится всё труднее. Ещё пару месяцев назад молодой врач жил и работал под свистом пуль и гулом артобстрелов. Война буквально выгнала его из отчего дома. Хотя мысли о переезде начали посещать Дмитрия давно. И решившись, он не пожалел - Орёл стал его новым домом. В научно-клиническом центре имени Зинаиды Круглой анестезиолога-реаниматолога приняли не раздумывая. И сегодня молодой человек уже не боится строить планы на будущее. А планы простые - работать, совершенствовать навыки, в перспективе - завести семью.



Алёна Калюга на Орловщине живёт чуть больше - почти год. Она вместе с братом приехала также с Донбаса. В первые дни на новом месте девушка устроилась на болховский сыродельный завод. Сейчас ждёт ответа из управления по вопросам миграции - возьмут ли её в программу переселения соотечественников. После этого шага до российского гражданства рукой подать. И к мирной жизни, признаётся девушка, тоже ещё привыкает.



Вместе с Алёной на предприятии сегодня работают четверо уроженцев Украины. Родной дом все они покинули по одной причине - война. И в жизнях каждого из них она оставила отпечаток, который не сотрёт даже время.



За последние пять лет Россия стала новым домом почти для полумиллиона уроженцев Украины. И для них нет ни национальностей, ни социального неравенства, ни религиозных предрассудков - потому что война заставила их понять, что важнее мирного неба над головой ничего не может быть.









Антон Киселёв

5 марта 2019 года







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