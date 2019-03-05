Новости версия для печати Сегодня в Орле наградили победителей ежегодного областного конкурса «Женщина-лидер 2018» Конкурс традиционно проводится региональной общественной организацией «Союз женщин Орловской области».



37 представительниц прекрасного пола, которые смогли добиться успехов в профессиональной деятельности, получили дипломы, грамоты и благодарственные письма. Поздравить тех, чья сила нередко в слабости, пришли и представители власти. А творческие коллективы города подготовили концерт.



Одна из победительниц, Марина Савочкина - наша коллега, она трудится корреспондентом в районной газете в Залегощи и возглавляет женсовет района.





Юлия Опанасюк

5 марта 2019 года







На главную страницу





