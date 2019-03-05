Новости версия для печати Сегодня отмечается 124 года со дня смерти писателя Николая Лескова В Орле в музее писателей-орловцев состоялась презентация фильма, который сняли москвичи Кристина Лескова и Олег Лагуткин. Премьера фильма состоялась 4 февраля в Москве, в Русском географическом обществе, членом которого когда-то был Лесков.



Интерес к творчеству, жизненному пути, истории семьи Николая Лескова не иссякает. Эти темы волнуют не только музейных сотрудников. Актриса театра и кино Карина Лескова, музыкант и режиссер Олег Лагуткин приезжают в Орёл уже во второй раз. Этим летом они побывали в Брянской области, в деревне Лески, там они сняли документальный фильм о храме, где служили предки Лескова, которые были священниками.



То, что предки Лескова были священниками, - факт известный. Некоторые из них появились в его произведениях. А вот о самом селе Лески достоверно известно немногое.

Тамара Синякова, старший научный сотрудник Дома-музея Н.С. Лескова: «Это родина Лескова, оттуда пошли его корни. Как говорил Лесков, от села Лески пошла фамилия Лесковых. Это Брянская область. Село сохранилось». Предварила показ фильма кандидат филологических наук, замечательный и известный в Орле краевед Елена Ашихмина. Она рассказала о некоторых малоизвестных фактах из жизни писателя, которые нашла в областном архиве.



Московские гости сами представили свой фильм, они очень подружились с сотрудниками Дома-музея Лескова, рассказали о впечатлениях, которые остались после посещения исторической родины писателя. Храм, в котором служили предки писателя, совсем разрушен, а от огромного некогда села Лески осталось всего 70 человек. Авторы фильма особенно благодарят местных краеведов.

Карина Лескова, актриса театра и кино (г. Москва): «То, что удалось собрать об этом селе, все будет показано в фильме. И мы, конечно, выражаем огромную благодарность Тамаре Слуцкой, которая написала удивительную статью, она опубликована – «Родословие семьи Лесковых и история села Лески». И основываясь на этом фактическом материале, мы совершили съемки это фильма». Копия будет оставлена авторами в дар дому-музею писателя, уже через месяц он откроется после ремонта. Фильм «Неизвестный Лесков» теперь можно будет увидеть на экскурсиях и выездных мероприятиях музея.









Эва Стасюлевич

5 марта 2019 года







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