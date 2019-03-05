Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Огнестрел без борьбы и грабежа. В СКР расследуют убийство 60-летнего мужчины.



- Четкая картинка и качественный звук - в каждый дом. Цифровой ликбез в Новосильском районе.



- «Дружба» под контролем. Ремонт моста будут инспектировать общественники.



- Кто такие сегодняшние «новые русские»?





Вести-Орёл

5 марта 2019 года







На главную страницу





