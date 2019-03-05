Новости версия для печати Андрей Клычков принимает участие в выездном совещании по вопросам реализации национальных проектов Совещание проходит сегодня в Туле под руководством первого заместителя Председателя Правительства РФ – Министра финансов РФ Антона Силуанова.



Участники совещания посетили одно из ведущих предприятий. Оно расположено в Новомосковске и участвует в программах повышения производительности труда и экспортной акселерации. Чуть позже главы субъектов делились своим опытом. К слову, в Орловской области в рамках реализации всех нацпроектов подготовлено 47 региональных. Общий объем федерального финансирования на этот год составит 3 млрд 74 млн рублей.



Подробности - на информационном портале Орловской области.





Надежда Невматулина

5 марта 2019 года







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